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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت منفعلة عشان فلسطين.. فيفي عبده تعتذر للصحفيين بعد فيديو"أيام سودة"

فيفي عبده
فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم الاعتذار للصحفيين في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي بعد انفعالها في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي منذ أيام. 

وقالت فيفي عبده:" آسفة ليكوا.. كنت منفعلة عشان موضوع غزة مش قصدي حاجة والله.. أنا بحبكم .. انتوا قريتوا عليا.. ربنا يخليكوا ليا".

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل في تصريحات لها أثناء حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي مساء الخميس بمسجد الشرطة. 

 

وقالت فيفي عبده في تصريحات مقتضب للكاميرات:" معنديش حاجة أقولها غير أيامنا سودة ومهببة وأشوفكوا بكره في عزاء تاني". 

 

وظهرت فيفي عبده مرتين مؤخرا مستندة على ابنتها، الأولى لمواساة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، والثانية في عزاء ناهد فريد شوقي. 

 

 

حرصت الفنانة داليا البحيري على تقديم واجب العزاء فى المنتجة ناهد فريد شوقي، والمقام حاليا داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

واصطحبت داليا البحيري خلال العزاء ابنتها قسمت من زوجها الأول فريد المرشدي، والذى رحل عن عالمنا عام 2014، وهو ابن الراحلة ناهد فريد شوقي.

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