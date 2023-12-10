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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

أدلى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، بصوته الانتخابي في لجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات في مدينة كفر الشيخ، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن واجب المرحلة يحتم علينا أن نتوحد جميعا خلف هدف واحد، وهو الارتقاء بوطننا الغالي مصر.

وأشار إلى  أن حب الوطن يجب أن يتحول من مجرد كلمات تنطقها الألسنة إلى واقع عملي تتم ترجمته في صورة أفعال، وأحد أهم هذه الأفعال هو أداء حق الوطن علينا وتلبية نداء الواجب، وواجب الوقت هو المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والظهور بمظهر الوحدة خلف قيادتنا الرشيدة للعبور بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان.


 

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