وكيل خارجية الشيوخ تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

أدلت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بصوتها بالانتخابات الرئاسية، في مدرسة الإعدادية بنين بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ.

وأشادت النائبة سماء سليمان، بمجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وتسهيل عملية الاقتراع وسرعة انتهاء المواطنين من إجراءات التصويت.

وأعربت "سليمان" عن سعادتها البالغة بحرص كافة فئات المجتمع رجال ونساء وشباب وذوي الهمم، على الادلاء بأصواتهم، ما يعكس وعي الناخبين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.