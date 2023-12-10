ردا على الإيقاد.. الخارجية السودانية تكشف شروط البرهان للقاء حميدتي

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إن البيان الختامي لقمة رؤوساء دول الإيقاد تضمن مخالفة صريحة لما يحتمه النظام الأساسي من صدور القرارات بالتوافق بين الأعضاء.

وطالبت الخارجية السودانية في البيان، بتصحيح ما ورد بشأن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان على لقاء من أسماه "قائد التمرد”، مشيرة إلي أن البرهان اشترط لعقد مثل هذا اللقاء مع حميدتي إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها.

ودعت الخارجية السودانية، إلى حذف الفقرة التي تشير لمكالمة هاتفية بين رؤساء إيقاد و"قائد التمرد”.

وأوضحت أن “هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني وقائد التمرد وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي".

كما طالبت بتعديل الفقرة التي تدين التدخلات الخارجية، بحيث لا تتضمن المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي يصفها بالـ"متمردة".

وأضافت: "يجب أن ينص بيان الإيقاد على ضرورة التشاور مع حكومة السودان والحصول على موافقتها في أي مسعى لحل الأزمة”.

وشددت على أن أي من هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها، فإن البيان يفتقد للتوافق، وهو بالتالي "لا يعتبر وثيقة قانونية من إيقاد".