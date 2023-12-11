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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

صدى البلد

شهد اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024 إقبالا كثيفا من المواطنين بكافة فئاته للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية للفترة المقبلة؛ حيث وقعت العديد من الأحداث الغريبة أثناء تصويت المواطنين باللجان الانتخابية ومن أغربها سيدة فاجأتها آلام الولادة أثناء إدلائها بصوتها ومواطن رسم علم مصر على شاربه. 

غرائب انتخابات الرئاسة 2024

فاجأت آلام الولادة، سيدة خلال الإدلاء بصوتها داخل لجنة انتخابية بمركز بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وفوجئت أسماء جمال أحمد محمد، بألم الولادة خلال إدلائها بصوتها داخل لجنة مدرسة الشهيد حسن زيدان بقرية تزمنت الغربية التابعة لمركز بني سويف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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