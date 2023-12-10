ننشر التقرير الختامي لغرفة عمليات حزب التجمع عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أكد التقرير الختامي لغرفة عمليات حزب التجمع عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ، أن الإقبال على التصويت كان لافتًا ، ووفقًا لغرف العمليات الفرعية للحزب في المحافظات، شهدت محافظتي القاهرة والجيزة تزايد ملحوظ لأعداد الناخبين ، فيما تنوعت المشاركات بنسب مختلفة في محافظات الصعيد والوجه البحري ، ومدن القناة.

و أشار التقرير إلى أن استمرار الإقبال على التصويت خلال اليومين التاليين بالوتيرة نفسها التي سار عليها اليوم الأول ، سيحقق نسبة مشاركة غير مسبوقة ، في أي انتخابات سابقة ، خاصة مع خلو المشهد الانتخابي من تسجيل أي ممارسات سلبية أو خروقات للقواعد المعلنة من الهيئة الوطنية للإنتخابات .

وجدير بالذكر أن حزب التجمع كان قد أعلن عن انطلاق غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية داخل مصر والتي تجري لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.