وليد صلاح الدين: صن داونز منافس الأهلي في أفريقيا

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مباراة بيراميدز، بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ، على ملعب الأول، في بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:" ملعب أون تايم | وليد صلاح الدين "صن داونز منافس الأهلي في افريقيا تلقى خسارة وتعادل آخرمباراتين، الوداد خسارة أيضا مباراتين متتاليتين، الأهلي مستواه متذبذب آخر فترة لكن ده وضع طبيعي ممكن يمر بيه أي فريق مش كارثة".





وبتلك النتيجة يصل بيراميدز إلى 4 نقاط فى المركز الأخير بترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن باقي الفرق، وأيضا يصل صن داونز إلى 4 نقاط ولكنه فى صدارة المجموعة.