"الجمهورية": احتشاد الملايين أمام لجان الانتخابات رسالة للعالم تؤكد وعي المصريين

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الملايين من المصريين احتشدوا في مختلف المحافظات من اللحظات الأولى لفتح باب اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024 للمشاركة والإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، لتكون رسالة للعالم تؤكد وعي المصريين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وحرصهم على اختيار من يستكمل سيمفونية البناء والتنمية والمشروعات العملاقة في مختلف المجالات.



وأشارت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "المشاركة الواسعة رسالة للعالم"- إلى إقبال الشباب والفتيات وكبار السن والسيدات وأصحاب القدرات وحرصهم على اصطحاب أفراد الأسرة لأداء دورهم الوطني وإعطاء صوتهم لمن يقود الوطن في هذه المرحلة المهمة نحو الأمن والأمان والاستقرار والازدهار واستكمال مسيرة المشروعات العملاقة التي ترسم ملامح مستقبل الوطن.



وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن اليوم الأول في العملية الانتخابية والإقبال الكبير من مختلف الفئات على لجان الاقتراع يجسد وعي المصريين وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات، وأنه يوم تاريخي في مسيرة الديمقراطية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

