المصريون يحتشدون أمام اللجان في ثاني يوم تصويت بالانتخابات الرئاسية

رصدت غرفة العمليات المركزية التابعة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية في الجيزة والقاهرة والقليوبية قبل فتح صناديق الاقتراع في يومها الثاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وينطلق في التاسعة من صباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي بدأت الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يصوت 67 مصري بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 متنافسين يتصدرهم الرئيس السيسي.