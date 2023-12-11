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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1500 موظف بصحة الإسماعيلية يدلون بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي 2024

وكيل صحة الإسماعيلية
وكيل صحة الإسماعيلية خلال اللقاء


أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أن ما يقرب من 1500 موظف بصحة الإسماعيلية أدلوا بصوتهم في الاستحقاق الرئاسي 2024، بداية من انطلاق العملية الانتخابية، أمس الأحد، وذلك بالتناوب دون الاخلال بخطة الوزارة للتأمين الطبي الكامل للجان.

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ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتيسير مشاركة العاملين بالقطاع الطبي في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على آداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في المنشآت الطبية.

وأشار «حطب» إلي أن عملية التصويت تمت بالتزامن مع التغطية الطبية الكاملة لجميع اللجان الفرعية وعددها 184 والعامة وعددها 10 لجان بالإضافة إلي 10 لجان وافدين،  والمراكز الإنتخابية والتي يبلغ عددها 172 مركز انتخابي منتشرين علي مستوي المحافظة التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون و 400 الف نسمة، فيما يصل عدد الناخبين من لهم حق التصويت 963 الف و273 ناخب وناخبة.

وأكد وكيل صحة الإسماعيلية في تصريحاته، علي المتابعة اللحظية لسير العملية الإنتخابية من خلال المشاركة في غرفة عمليات الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم.

كما أشار حطب إلي توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير كل سبل الراحة للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

واختتم حطب مؤكدا أنه تم الاطمئنان على توافر مخزون كاف من أكياس الدم، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وان وزير الصحة وجه بضرورة جاهزية فرق الانتشار السريع، لدعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب الاحتياج، وإعداد تقرير يومى طوال أيام الانتخابات، يوضح مؤشرات ومعدلات تنفيذ خطة التأمين الطبى.

كما لفت الي توجيهات الدكتور عبد الغفار بضرورة تمركز العيادات المتنقلة فى نطاق اللجان الانتخابية المتواجدة فى القرى والمناطق النائية، حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين، مع تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة، خلال فترات الانتظار قبل التصويت، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات.

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