الباز يُشيد بالإقبال على صناديق الاقتراع: يعكس حجم وعي المصريين

علق الكاتب الصحفي محمد الباز، على حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية، قائلا: ان السمة الأساسية في هذه الجولة الانتخابية هو أن الناخبين منتظرين فتح اللجان ويتوافدن مبكرًا قبل الموعد الرسمي".

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، هناك إقبال كثيف على المشاركة لدي المواطنين، وهذا يعكس حجم الوعي لدي المواطنين وأداء الواجب الوطني وهذا نتيجة وعي ساهم فيه وسائل الإعلام بشكل أساسي والمنظمات المجتمع السياسية والمجتمع المدنى والأحزاب والحث علي المشاركة.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام أثرت بشكل كبير وشكلت وعي المواطن المصري، حيث أنها كانت تحث المواطني علي المشاركة بدون انحياز لأى مرشح.