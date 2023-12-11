ضبط عاطل تسلق المواسير وسرق سيدة بالإكراه في الشيخ زايد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (عامل) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير.. وبحوزته (هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة" - الأداة المستخدمة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

كما تم ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (ثلاث طلاب) بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد... وبحوزته (المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.