رئيس بعثة جامعة الدول العربية تتفقد عددا من لجان الانتخابات بالقاهرة

قام السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول لمتابعة الانتخابات الرئاسية بجولة ميدانية لمتابعة عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وتفقد عدد من المراكز ولجان الاقتراع.

و اطلع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة لإتمام عملية التصويت.

ورصدت رئاسة البعثة الجهود المبذولة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر وانتظام من خلال التدابير التنظيمية والإجرائية التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية واللوجستية المكثفة المتخذة من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني.