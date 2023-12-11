محافظ دمياط: توافد الناخبين على اللجان مشهد حضاري

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية في اليوم الثانى، حيث انطلقت الانتخابات الرئاسية بعدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركزا انتخابيا بعدد ١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة لاستقبال مليون و ١١١ الفا و٥٦٨ ناخبا وناخبة.

واشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين فى تمام التاسعة صباحًا، لافتة الى ان المحافظة قد أتمت كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير كافة الخدمات اللوجستية بها، وأيضًا تجهيز خمس لجان على مستوى المحافظة للوافدين "محطة القطارات ، مستشفى ميناء دمياط البحرى ، المعهد الفنى التجارى والمنطقة الصناعية ، مبنى نادى الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة الرياضية المغطاة"، علاوة على تجهيز مقرات المبيت لقوات التأمين.

ودعت الدكتورة منال عوض أبناء المحافظة بالمشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية والنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم بحرية تامة لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المشاركة بالانتخابات حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى ومصرية.