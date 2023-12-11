راح يغير عملة.. تفاصيل السطو على تاجر وسرقة 5 ملايين جنيه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة من (تاجر) بتعرفه على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ (قرابة 5 مليون جنيه) إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكى لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالى الذى كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، من بينهم سيدة "محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد") ، وكذا ضبط السيارة "الميكروباص" المستخدمة فـى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.