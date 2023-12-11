الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: استمرار الالتزام بمواعيد فتح اللجان باليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مع بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الالتزام بفتح اللجان بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والغربية.

محافظة القاهرة:

لجان (1 - 2 - 3) مدرسة الشهيد أحمد محمود حامد بشارع ذو الفقار.

لجنة (4 - 5) مدرسة محمد فريد بحلوان متفرع من شارع شريف.

محافظة القليوبية:

لجنة رقم (15) مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بعزبة عثمان بن عفان غرب شبرا الخيمة.

لجنة رقم (25 - 26 - 27 - 28) مدرسة صلاح الدين الايوبي بشارع خلف نابورين قسم ثاني شبرا الخيمة.

محافظة الإسكندرية:

لجنة مدرسة طه حسين الثانوية بقسم رمل اول.

لجنه (45) مدرسه الزعيم السادات بطوسون – المنتزه.

لجنه (30 - 31) مدرسه أجيال بالعجمي.

محافظة الغربية:

لجنه (44) مدرسة الشهيد عبدالله الصاوي بقرانشو.

لجنة كفر طرنة جمعية تنمية المجتمع بعزبة المنسي.

محافظة الجيزة:

لجنة مدرسة الهدى الرسمية لغات بهرم سيتي حدائق أكتوبر.

كما رصد متابعو الائتلاف تأخر في فتح عدد محدود من اللجان في محافظات الإسكندرية وقنا كالتالي:

الإسكندرية:

مدرسه الشهيد أحمد مدني في المندرة لمدة 10 دقائق.

قنا

لجنة مدرسة خالد بن الوليد رقم (9) شارع خالد بن الوليد مركز قوص، حيث تأخرت عملية فتح اللجنة لمدة 15 دقيقة.