متابعة الإسماعيلية: كل اللجان الفرعية التزمت بمواعيد فتح أبوابها للتصويت بانتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد أبو عمرة رئيس لجنة متابعة محافظة الإسماعيلية، إنّ المحافظة بها 10 لجان عامة، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية وقيم الحرارة مناسبة للمشاركة في الانتخابات، في ظل عدم وجود شبورة مائية، ومشددًا على أن كل اللجان الفرعية التزمت بمواعيد فتح اللجان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء.

وبدأ منذ قليل مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، لمتابعة فتح اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات والتى تستمر حتى الغد.



انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل الجمهورية وبدأت لجان الاقتراع عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، طبقًا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات.