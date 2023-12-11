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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يدلى بصوته بالانتخابات

القصبي
القصبي



أدلى رئيس المجلس  الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها  الدكتور عبد الهادى القصبى بصوته منذ قليل فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة .

 و عقب إدلاء القصبى بصوته  أشار الى إن مشهد المصريين في الانتخابات أمام اللجان يعكس عظمة الشعب المصري وقيمة الدولة المصرية، وسيقف المحللون الاستراتيجيون أمام مشهد المصريين  بالدرس والتحليل.

وأضاف أن الشعب المصري اليوم يرسل رسالة للعالم أنه يصطف صفا واحدا، ومؤسسات الدولة مؤسسات قوية،  ونحيي الهيئة الوطنية على هذا الجهد، ونحيي قضاة مصر الواقفين على الصناديق بحيادية تامة.

ولفت إلى أن المصريين يعون تماما حجم التهديدات التي تحيط بمصر من كل الاتجاهات، ومازال أمامنا  اليوم و غدا من الانتخابات نثبت فيها أن مصر دولة قوية لها طبيعة خاصة، وعلى كل المنظمات التي تعمل ضد مصر حول العالم أن تعيد حساباتها، نحن نقدم اليوم رئيس للدولة المصرية خلفه شعب قوي ليتحدث بمنتهى القوة عن هذا الوطن ويتحدى كل المخاطر التي لا تخفى على أحد.

وذكر أن الدولة المصرية استطاعت الفترة الماضية أن تنجز إنجازات كبيرة جدا، من التخلص من الإرهاب والبنية التحتية، ونناشد  كل المصريين خلال اليومين المقبلين خلال الانتخابات أن يعطي رسالة لـ22 ألف مراقب للانتخابات أن هذه هي مصر وهذا هو شعب مصر، وبعد الانتخابات سيكون هناك اصطفاف شعبي لأننا مؤمنين بقضية الإنسان والتعبير ومع وجود مؤسسات قوية.

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