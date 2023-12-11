عمال الاتصالات يشاركون في ثاني أيام التصويت بالانتخابات دعما للاستقرار والبناء |صور

تواصلت عملية التصويت لعمال المصرية للاتصالات في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، حيث قام العديد من العمال بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في هذا العمل الوطني الهام.

وأكد محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، أن هذه المشاركة النشطة من قبل عمال الاتصالات بهدف دعم الاستقرار والبناء في البلاد، والمساهمة في تعزيز الديمقراطية ومستقبل مصر الواعد و يعكس حضورهم القوي والواضح في هذا العرس الديمقراطي التزامهم العميق بالمشاركة السياسية وتحديد رؤيتهم للمستقبل.

وأكد بلال قنديل المستشار الإعلامي للنقابة: "ندعم الاستقرار والبناء من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ونحن ملتزمون بتعزيز مستقبل مصر والمساهمة في تحقيق طموحات شعبنا، وإن مشاركتنا في هذا العمل الوطني تعكس قوة ووحدة العمال المصريين، ونتطلع إلى استمرار النمو والتطور تحت قيادة الرئيس القوي والحكيم".

وأشار محمد كامل الأمين العام، إلى أن المشاركة الواسعة لعمال الاتصالات تشير ثقة العمال في العملية الانتخابية وتعزيز الفكر الديمقراطي في البلاد.

ومن المتوقع أن تظل عملية التصويت مستمرة بهذا الإقبال الكبير حتى اليوم الثالث وسيظل العمال يمارسون حقهم الديمقراطي بشكل حر ومستقل بما يضمن تمثيلهم العادل وتوجهاتهم المستقبلية، وبهذا العمل الوطني الجبار، يؤكد عمال الاتصالات تفانيهم وتصميمهم على تعزيز الديمقراطية والاستقرار في مصر، وبناء مستقبل أفضل.