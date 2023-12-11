رسميا.. الأمم المتحدة تعلن انتهاء مهمتها في مالي بعد 10 سنوات

أفادت وسائل الاعلام العالمية، اليوم الاثنين، بانتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميا بعد 10 سنوات من وجودها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي، فاتوماتا كابا، إن البعثة أنهت رسميا نشرا للقوات استمر لمدة 10 سنوات في البلاد اليوم الاثنين، في انسحاب بأمر من القادة العسكريين في مالي.

وأضافت فاتوماتا كابا لوكالة فرانس برس إن البعثة، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أنزلت علم الأمم المتحدة من مقرها في العاصمة باماكو.

كما أشارت إلى أن الحفل الرمزي يمثل النهاية الرسمية للبعثة.