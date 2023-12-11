رئيس مدينة سفاجا يقود حملة لشفط مياه الأمطار من الشوارع

أشرف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، علي التنسيق بين إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا، لتوزيع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد تحدث.

وأوضح رئيس المدينة، إن سفاجا شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق وعلي الفور تم الدفع بالمعدات والأطقم الفنية المحددة إلى أماكن تمركز ها.

وأشار إلى أن إدارة الأزمات قامت بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لسرعة بدء شفط تجمعات المياه من أمام اللجان الانتخابية أولا لعدم تعطيل سير العملية الانتخابية، وبالفعل تم الانتهاء من شفط المياه من أمام اللجان قبل وصول القضاء والناخبين للجان.

وأكد رئيس المدينة أنه جاري حاليا شفط تراكمات المياه من المدينة عن طريق سيارات شفط المياه الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقامت شركتا مصر الألومنيوم والصوامع وهيئة الطرق بإرسال معداتها إلى المتركزات وهي جاهزة حاليا للدفع بها في جميع أنحاء المدينة.