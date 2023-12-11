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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مشهد مُفرح ومُشرف.. إقبال كثيف بمشاركة ذوي الهمم| شاهد

صدى البلد

تشهد الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني إقبالًا ملحوظًا من قبل ذوي الهمم، حيث أظهرت مشاهد عرضتها فضائية دم إم سي حرصهم الشديد على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيسًا للبلاد.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة من أجل مشاركة ذوي الهمم، حيث وفرت بطاقات بطريقة برايل في كافة اللجان لذوي الإعاقة البصرية وغيرها من الإجراءات الأخرى.
 

وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من بدء عملية الاقتراع، والتي تستمر حتى غدا، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة

المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

 

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
 

طريقة الانتخاب الصحيحة


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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