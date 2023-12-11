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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة تعلن عن إحصائية جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 18205 أشخاص و49645 جريحًا.

وأضافت الوزارة في بيانها: "ندعو الفرق الطبية في أنحاء العالم إلى التوجه للقطاع من أجل إنقاذ حياة الجرحى، فقدنا مئات الجرحى وهم ينتظرون العلاج خارج القطاع".

وتابع البيان: "قوات الاحتلال تمنع الجرحى في المراكز الطبية شمالي القطاع من الوصول إلى المستشفيات".

من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تستهدف تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروعة في غزة وشمالها، وذلك عبر عمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تطال النساء وتنكل بهن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حمارًا في غزة.. فيديو

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين بارتكاب مجازر مروعة في غزة

وأضاف المرصد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي صعد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.

وأشار إلى أن المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.

ووثق المرصد الأورومتوسطي استخدام قوات الجيش الإسرائيلي معتقلين كدروع بشرية لاقتحام المنازل السكنية والفتحات التي يعتقد أنها أنفاق أرضية في عدة مناطق يتوغل بها برياً.

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