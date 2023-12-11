قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حمارًا في غزة.. فيديو

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعتقل حمارًا من منطقة توانة شرق مدينة يطا في الضفة الغربية.

وأظهر الفيديو قوات الاحتلال وهي تأسر حمارًا وتستولي على مركبة من منطقة توانة شرق يطا في الضفة الغربية.

وأمس الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الظاهرية ويطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقتي الرماضين، وأبو خروبة في بلدة الظاهرية، كما داهمت منطقة البركة في بلدة يطا، وسط إطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.