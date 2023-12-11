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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استنفار أمني ومساعدة كبار السن.. جهود رجال الشرطة فى الانتخابات الرئاسية.. صور

صدى البلد

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمواصلة الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الإستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الإقتراع لليوم الثانى .

وقام مديرى الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الإنتخابات الرئاسية للتأكد من إنتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الإنتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الإقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم .  

وقامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الإنتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الإقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والذى لاقى إستحسان المواطنين. 

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالإستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتى إلتمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الإنتقال إلى لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم والذى لاقى إستحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذة اللفتة الإنسانية.


يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الإنتخابية أو النيل من مقومات الإستقرار الأمنى وفقاً لتوجيهات السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية.

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