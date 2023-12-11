مشاركة فنية.. أحمد السقا يدلي بصوته في الإسكندرية أثناء تصوير مسلسله الجديد

تعد انتخابات الرئاسة 2024 حدثاً تاريخياً يترقبه المواطنون بشغف، حيث شهدت الفترة الانتخابية إقبالاً كبيرًا من قبل الشخصيات البارزة في مصر، من بينهم النجم الكبير أحمد السقا والذي أثار اهتمام الجماهير بمشاركته الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية.



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