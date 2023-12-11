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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاركة فنية.. أحمد السقا يدلي بصوته في الإسكندرية أثناء تصوير مسلسله الجديد

أحمد السقا
أحمد السقا

تعد انتخابات الرئاسة 2024 حدثاً تاريخياً يترقبه المواطنون بشغف، حيث شهدت الفترة الانتخابية إقبالاً كبيرًا من قبل الشخصيات البارزة في مصر، من بينهم النجم الكبير أحمد السقا والذي أثار اهتمام الجماهير بمشاركته الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية.
 

مشاركة أحمد السقا
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