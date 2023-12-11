الملك عبد الله: لا حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن

طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الاثنين، بوقف ضروري وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا رفضه لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وقال ملك الأردن، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "يجب تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة والدفع بإيجاد أفق سياسي".

وأضاف: "نشيد بتماسك الجبهة الداخلية ويدعو إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وشدد الملك عبد الله على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.