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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: إسرائيل ترفض الاستماع لأحد منذ انتهاء الهدنة.. وتنفذ إبادة ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن ما تقوم به إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. 

وقال وزير الخارجية الأردني في تصريحات تليفزيونية، إن إسرائيل أنهت الهدنة، وترفض أن تسمع حتى إلى أصدقائها الذين ينصحونها بأن تلتزم القانون الدولي في هذا العدوان الهمجي الذي تشنه على الفلسطينيون، ولا يمكن القبول بهذا الصمت الدولي الذي يغطي هذه الهمجية الإسرائيلية.

وأشار "الصفدي" إلى أن الأردن بدأت ترى تغيرا لكن ليس كافيا في مواقف المجتمع الدولي، وبعض الدول التقت مع مطلبنا في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب، وحذرت من أن ما تقوم به إسرائيل لا يمكن القبول به بأي معيار كان، دول أخرى ما تزال لم تصل إلى هذه المرحلة، تحديدا الولايات المتحدة حتى الآن لم تدعو إلى وقف للنار وهذا أمر قلنا للمسؤولين الأمريكيين بأنه مرفوض.

ونوه الوزير الأردني، إلى أن الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، يقود جهداً سياسياً يسهم في إيضاح حقيقة ما يجري في غزة وفي الضفة الغربية، ويدفع باتجاه ايصال مساعدات انسانية وتعرية الهمجية الاسرائيلية التي لم يعد كثيرون في العالم مقتنعون بانها دفاع عن النفس لانها تجاوزت كل الحدود.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، تتحدى المنظومة الإنسانية، وتعرت عنصرية وهمجية الحكومة الإسرائيلية وبات واضحا الأن أنها تريد أن تأسس لحالةٍ تدفع الشعب الفلسطيني من وطنه في غزة وتمارس ضغوطات كبيرة في الضفة الغربية وكل هذا يبدو انه يصب في اتجاه خدمة الأجندة الاسرائيلية العنصرية التي يدعو لها علناً وزراء إسرائيليون متطرفون وفي مواقع مسؤولية في الحكومة الإسرائيلية.

وأكد الصفدي أن الأردن لن يقبل أن تنفذ الأجندة الإسرائيلية وإذا أرادت الولايات المتحدة أمناً وسلاماً واستقراراً في المنطقة فعليها أن تواجه همجية الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها وسياساتها التي تستهدف قتل كل حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الأردن يحاول أن تغير الموقف الدولي الذي كان تقبل بدايةً الحرب على غزة أنها دفاعاً عن النفس. ولفت إلى أن الدول الآن بدأت ترى عبثية الاستمرار في هذا العدوان الذي لم ينتج إلا القتل والدمار والكراهية نعمل مع هذه الدول من أجل أن تتبلور المواقف إلى أفعال تلجم العدائية والعدوانية الإسرائيلية.

وزير الخارجية الاردني إبادة جماعية ضد الفلسطينيين إبادة جماعية الشعب الفلسطيني أيمن الصفدي إسرائيل

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