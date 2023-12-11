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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

صدى البلد

أدلت قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات المختلفة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في إطار الحرص على المشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الدستوري.

وأشادت قيادات المديريات بعد الانتهاء من عملية التصويت كل في لجنته الانتخابية، بإقبال المواطنين على التصويت وهو ما يعكس الاهتمام بالشأن العام، والإيمان بأهمية وضرورة المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع في الانتخابات الرئاسية، داعين المواطنين لاستخدام حقهم الذي بالتصويت في الانتخابات والذي كفله لهم الدستور والقانون.

والقيادات الذين قاموا بالتصويت هم، خالد لطفى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء، د. عماد عبدالفتاح وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، محمد يوسف الراوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا، وجيه عبدالله، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الفيوم، صلاح حفناوى وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، خالد رمضان وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسكندرية.

كما ضمت داليا عثمان وكيل مديريه التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة، عصام الحناوي بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، إبراهيم الطوخي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية، فتحيه الديب مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، سهير مكى بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، هشام عبدالله وكيل  مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، عبير عبد العاطي وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الإسماعيلية، صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الغربية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنافسا بين أربعة مرشحين في عرس ديمقراطي، يمثلون تنوعا سياسيا، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى

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