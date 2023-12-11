عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر بنسبة 12.3% بسبب تراجع أنشطة التعدين

الصناعة
الصناعة

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالسعودية بنسبة 12.3% خلال أكتوبر 2023 على أساس سنوي، على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام.

وسجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًا قدره %12.3 خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام، وبنظرة أكثر قربًا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرًا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وشكلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز %74.5 و%22.6 و%2.9 على التوالي، وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وتشير نتائج شهر أكتوبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة %18.4 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر أكتوبر من العام الحالي ليصل إلى 8،9 مليون برميل يومًيا.

من جانب آخر استمر نشاط الصناعة التحويلية في الإرتفاع، حيث ارتفع بنسبة ،%0.6 كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاًعا بنسبة %32.2 وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022م.

و أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة %0.9 مقارنة بشهر سبتمبر من العام الحالي، متأثرًا بانخفاض الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثالثة، حيث انخفض أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4 %.

كما انخفض كل من نشاطي الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة %1.0 و%7.0 على التوالي. 

أساس سنوي الانتاج الصناعي التعدين الرقم القياسى الرقم القياسي العام الصناعة التحويلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

النجمان مها أحمد ومجدي كامل يصوتان في الانتخابات الرئاسية |شاهد

حدود لبنان تشتعل.. تبادل كثيف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

الهيئة الوطنية: 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم انتخابات الرئاسة

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى | شاهد

التزام الجميع في راحة القضاة.. الهيئة الوطنية: نتابع عمليات غلق وفتح اللجان

قوم نادي على الصعيدي.. المواطنون يرقصون أمام إحدى اللجان الانتخابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منكب الجوزاء.. العالم يشهد واقعة فلكية تحدث مرة واحدة في العمر الليلة

أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

بدون مكياج.. شاهد إطلالات الفنانات بالانتخابات الرئاسية تشعل السوشيال ميديا

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ