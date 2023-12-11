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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الأسرى الفلسطينيين تحذر من ألاعيب الاحتلال بإعادة اعتقال المحررة فدوى حمادة

أسيرة محررة
أسيرة محررة

حذرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين من مراوغة الاحتلال الاسرائيلي واحتياله على الأسرى الذين سبق تحريرهم وفق صفقات مع المقاومة مقابل تسليمها بعض من أسرتهم من الاحتلال، وفق ما ذكرت إذاعة صوت فلسطين.

وأكدت الهيئة أنها تحذر من خرق الاحتلال لصفقات التبادل التي تمت مؤخراً.

وعقدت سلطات الاحتلال جلسة محاكمة غيابية للأسيرة فدوى حمادة؛ بإدعاء القاضي أنها ارتكبت مخالفات خلال سنوات اسرها.

وعليه فإنه وفق الاحتلال يجب محاسبة فدوى حمادة على هذه المخالفات رغم الإفراج عنها في صفقة التبادل الرسمية التي جرت مؤخرا مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويهدد ذلك بإمكانية خرق الاحتلال لكل ما تم وإعادة اعتقال المحررين علاوة على أسر آخرين جدد.

 

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