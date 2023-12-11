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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كيان شباب مصر يشارك في تسهيل عملية دخول المواطنين للجان بالشرقية

صدى البلد

حرص عدد من كيان شباب مصر علي التواجد بمحيط لجنة الشهيد أحمد وحيد، ومدرسة الثانوية الزراعية، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، للمساهمة في التيسير على الناخبين وتنظيم عملية الدخول خلال ايام العملية الإنتخابية.

قال الدكتور محمد صبري عضو هيئة مكتب كيان شباب مصر بالشرقية ،إن الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس انتخابي ويجب علي الجميع النزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي الهام مشيرا الي انه شهدت اللجان الانتخابية زحاماً كبيراً، وإدلاء الشباب وكبار السن وذوي الإعاقة للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

حقوق الإنسان بأمن الشرقية يساعدون المسنين علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الجدير بالذكر انه يبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح امس الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر،وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات العاشر من رمضان الشرقية انتخابات 2024 رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

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