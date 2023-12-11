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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة بابور الجاز لإسعاف أهالي غزة في ظل عدم توافر الوقود

بابور الجاز
بابور الجاز


في ظل أزمة الوقود في غزة المحاصرة إسرائيليا وعدم توافره إلا بشكل نادر إن وجد، لجأت العديد من الأسر إلى وسيلة قديمة لإعداد طعامهم وشرابهم.
وذكر راديو صوت فلسطين ان أهل غزة يعودون لاستخدام بابور الجاز على وقع أزمة غاز الطهي والوقود.
يأتي ذلك فيما يستمر الحصار والحرب الوحشية على غزة، حيث قال وزير الدفاع الصهيوني يؤاف جالانت ان "حربنا صعبة وعادلة من أجل حقنا في العيش بازدهار ونحن سننتصر فيها. نحن نحقق تقدما في القتال ونحاصر مواقع حماس في جباليا والشجاعية حيث توجد كتائب النخبة. سنفكك الكتائب التي تقاتلنا وهذا سيكون مصيرها بما فيها تلك التي تواجهنا في خانيونس ونشكر الولايات المتحدة شريكتنا الكبيرة في القيم والمصالح ونحن في حرب بين النور والظلام".

 

أزمة الوقود في غزة ازدهار الشجاعية الصهيوني الحصار الولايات المتحدة

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