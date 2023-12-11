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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسلو صدى البلد يكشفون تفاصيل المشاركة في الانتخابات وأحمد موسى يرد: تحيا مصر

صدى البلد

نقلت شبكة مراسلي قناة صدى البلد بمختلف المحافظات تفاصيل اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

 

وأوضحت شبكة المراسلين خلال مداخلات مختلفة مع  الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسب إقبال المشاركين فى الانتخابات كبيرة للغاية منذ الصباح الباكر. 

 

 فئات الشعب المصرى

وتابعت شبكة المراسلين: أن جميع فئات الشعب المصرى تشارك فى الانتخابات بداية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، كما أبرزت الشبكة دور رجال الداخلية فى تيسير الانتخابات على المواطنين لا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن. 

 

ومن جانبه وجه أحمد موسى رسالة للمواطنين على الهواء قائلا:" شكرا شعب مصر العظيم أى الجمال دا.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى الشعب المصري المشاركة فى الانتخابات تحيا مصر برنامج على مسئوليتي

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