عبد السند يمامة: إقبال جيد على صناديق الانتخابات ولم نرصد أي مشاكل

قال عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، إن الإقبال على صناديق الاقتراع ولجان الانتخابات جيد منذ اليوم الأول، ولا يوجد مشاكل أو شكاوى حتى اليوم في الانتخابات الرئاسية.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "يمامة"، خلال لقاء هامشي مع كاميرا قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024: "ان شاء الله نستكمل اليوم الثالث عشان تتم بعد كده إجراءات الفرز وننتظر النتيجة يوم 18".

وتابع عبد السند يمامة، أنه يجب دعوة المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وحسن الاختيار بين المرشحين وفقا للبرامج، وكل مرشح لديه برنامجه، "لدينا رؤية علمية وتحليل علمي كيف تكون مصر بعد الانتخابات إذا قدر لي أن أكون من الناجحين".