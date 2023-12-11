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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشاركة 45% من الناخبين في انتخابات الرئاسة حتى الآن موقف وطني تاريخي

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إعلان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، إدلاء 45٪ من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن اصطفاف الشعب المصري بجانب وطنهم رسالة قوية بعثها للعالم بمدى زيادة الوعي السياسي لدى المصريين واستخدامهم لحقوقهم الدستورية والقانونية عن وعي وإدراك بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية سجلت مشهدا جديدا لبداية مستقبل وطن تكاتف فيه المصريون متحدين صعوبات وعراقيل المرحلة الصعبة التي تمر بالمنطقة ككل وليس مصر فقط، ولا بد وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، لاختيار رئيس مصر القادم.

ولفت إلى أن ماراثون الانتخابات الرئاسية جعل مصر تعيش تجربة ديمقراطية جديدة تعكس تطورا ملحوظا في  دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية،وترسيخ لمفهوم التعددية الحزبية بالدفع بعدد من المرشحين من مختلف الأيديولوجيات، مما يؤكد أن الدولة المصرية خطت خطوات إيجابية نحو إصلاح سياسي حقيقي يقدر أهمية الاستحقاقات الانتخابية وتقدير وعي المواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاصطفاف الوطني والإلتفاف خلف الدولة المصرية هو حائط الصد الأول في مواجهة مخططات قوى الشر التي تستهدف النيل من مصر، من خلال بث التفرقة بين شعبها.

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