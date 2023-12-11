عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش يعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال الأجهزة الاستخبارية والقضاء عليهم.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نعمل وفق القانون الدولي بشأن التقارير عن استخدامنا القنابل الفوسفورية”.

وأوضح أن “القوات تعمق أنشطتها في مراكز ثقل حماس في خان يونس، وتمارس ضغوطا عسكرية عليها حتى يتم تفكيك بنيتها التحتية”.

رسميا.. إسرئيل تسمح بفتح معبريين أخريين لدخول المساعدات من مصر إلى غزة

أكسيوس: إسرائيل أعربت لـ قطر عن استعدادها لمناقشة صفقة جديدة بشأن الأسرى

وتابع: “العملية البرية في غزة تهدف إلى تحديد مكان المختطفين وبذل الجهود لإعادتهم”، مشيرا إلي أن “الجيش الإسرائيلي يستمع لجميع الانتقادات من الأهالي بشأن طول خدمة أبنائهم في هذه الحرب”.

غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

موضوعات متعلقة

أكسيوس: إسرائيل أعربت لـ قطر عن استعدادها لمناقشة صفقة جديدة بشأن الأسرى

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن التفاوض مع إسرائيل

سرايا القدس تعلن تفجير منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

جيش الاحتلال: نعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال أجهزتنا الاستخبارية

وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون للتوصل لاتفاق مع حزب الله

تصريحات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض في غزة

عملية مشتركة.. مجاهدو القسام وسرايا القدس يوقعون عددا كبيرا من جنود الاحتلال

جانتس: إسرائيل ستسيطر على الأراضي في غزة لفترة طويلة

ترشيحاتنا

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

تحذير عاجل.. احذف هذه التطبيقات من هاتفك فورا

توافق سياسي أعقبه عسكري| صحيفة أمريكية: غزة توحد السنة والشيعة.. وهذا خطر على وجود إسرائيل

شخص يرشق الرئيس الأرجنتيني بزجاجة خلال حفل تنصيبه.. والقضاء يتحرك

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز

أول تعليق لوزير الشباب والرياضة على فوز الأهلي بالأفضل في إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ