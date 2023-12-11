جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش يعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال الأجهزة الاستخبارية والقضاء عليهم.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نعمل وفق القانون الدولي بشأن التقارير عن استخدامنا القنابل الفوسفورية”.

وأوضح أن “القوات تعمق أنشطتها في مراكز ثقل حماس في خان يونس، وتمارس ضغوطا عسكرية عليها حتى يتم تفكيك بنيتها التحتية”.

وتابع: “العملية البرية في غزة تهدف إلى تحديد مكان المختطفين وبذل الجهود لإعادتهم”، مشيرا إلي أن “الجيش الإسرائيلي يستمع لجميع الانتقادات من الأهالي بشأن طول خدمة أبنائهم في هذه الحرب”.