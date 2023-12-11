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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب حماة الوطن: نشكر رجال القضاء والجهات المنظمة للانتخابات الرئاسية

حزب حماه الوطن
حزب حماه الوطن

قال اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة وطن ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إن نسبة المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية كبيرة جدا، منا يدل على حريصهم الشديد على الإدلاء بأصواتهم في هذا الإستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي الذي بدأ من أمس العاشر من ديسمبر وينتهي غدا يوم الحصاد الثاني عشر من ديسمبر.


وأضاف العوضي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية etc ،وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن اليوم وأمس شارك الجميع على كافة المستويات والأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة والكبار والصغار والشباب والبنات.

وأوضح العوضي، دور حزب حماة الوطن في حشد الجماهير من خلال المؤتمرات والندوات وحضور الأمانة المركزية للحزب لأكثر من ٢٧ مؤتمرا في الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية ومطروح.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب حماة وطن ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على حرص المصريين، على حضور المؤتمرات والرغبة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيراً أن الإقبال الكبير هو  ثمار كل ماتم وعقد من مؤتمرات ومابذل من جهود كبيرة من أمانات الحزب.

وأشاد العوضي، بالتنظيم والمجهود من كل الجهات المنظمة للانتخابات ورجال القضاء والمشرفين.

وأردف النائب إلى  شعور المصريين بضرورة المشاركة بدأ من السابع من أكتوبر والإجراءت السياسية للقيادة المصرية وموقف مصر الثابت وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصريحاته الحاسمة ووضعت الخط الأحمر بالنسبة للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري ورفض مشروع التهجير وخطره على الأمن القومي المصري والقضاء على القضية الفلسطينية.

وطالب العوضي المصريين، عدم إضاعة الفرصة وضرورة إيجابية المصري والمشاركة بصوته ،مؤكدا تجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات ل٤٥٪ متمنيا تجاوز النسبة ل٦٠ و ٧٠ في المائة.

الاستحقاق الدستورى حزب حماة وطن الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية رجال القضاء

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