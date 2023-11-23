نائب رئيس مستقبل وطن : الجيل الصغير واع للقضية الفلسطينية

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي وجه العديد من الرسائل خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين.

وأضاف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الشعب المصري وقت الجد إيد واحدة"، لافتا: "ربنا حبانا في هذه الفترة بالرئيس السيسي الذي نستند عليه وهو يستند على شعبه".

وأشار المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن،: "الجيل الحالي تحول تحول غير عادي بسبب ما يحدث حاليا في المنطقة"، معقبا: "الجيل الصغير واعي للقضية فاعليات اليوم تحمل أكثر من رسالة للعالم".

