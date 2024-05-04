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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيت القطن وزيت المتميز من أنسب أنواع الزيوت للقلي والتحمير

خبير يكشف عن زيوت مفيدة وعليك استخدامها في الطبخ

زيت زيتون
زيت زيتون

أكد دكتور عادل جبر، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يوجد زيوت تستخدم على البارد على السلطة أو مع الفول أو مع الجبن، وهي زيت الزيتون وزيت الكتان في حالات معينة.

وأوضح أن زيت الزيتون يستخدم كزيت سلطة على البارد ويستخدم في الطبخ في كل دول حوض البحر المتوسط وإسبانيا واليونان وإيطاليا وسوريا وتونس، وهناك أجزاء من مصر تعودت على استخدامه، ومنها العريش وسيوة وسيناء ومطروح، حيث يستخدمونه في الطبخ.

وقال جبر، خلال برنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدي ونهاد سمير، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن زيت الزيتون خلافا للمشهور عنه يستخدم للطبخ، وبعض درجات معينة من زيت الزيتون يعرفها المتخصصون فقط تستخدم في القلي والتحمير، لكن بما أنه زيت غالي الثمن ومهم يتم استبداله ببدائل أخرى للقلي والتحمير.

وأضاف أن زيت القطن وزيت المتميز من أنسب أنواع الزيوت للقلي والتحمير، بالإضافة إلى أحد مشتقات زيت النخيل (زيت الأولين) وهو الجزء السائل من زيت النخيل، يعد زيت القلي رقم 1 على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الشركات التي تصنع مصنعات نصف مقلية مثل شرائح البطاطس أو الفراخ تستخدم زيت الأولين لأن ثباته عالٍ جدا ضد الأكسدة وله طعم محايد.
 

ا الأغذية زيوت زيت الزيتون زيت الكتان الطبخ صدى البلد

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