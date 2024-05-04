معارضون يهاجمون بعنف الطلاب المؤيدين لفلسطين بمخيم في جامعة كاليفورنيا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحقيقًا أكدت من خلاله أن متظاهرين هاجموا بعنف الطلاب بالمخيم المؤيد للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إن المتظاهرين استخدموا العنف وكان تدخل الشرطة ضئيلا أو معدوما، مؤكدة تواجد سيارات الشرطة خارج المعسكر الطلابي.

ووصف رئيس الجامعة جين بلوك المتظاهرين المعارضين بأنهم محرضون هاجموا المخيم المؤيد للفلسطينيين.

كما دعت عمدة مدينة لوس أنجلوس كارين باس إلى إجراء تحقيق كامل في أعمال العنف التي تشهدها جامعة كاليفورنيا.

وكانت الشرطة الأمريكية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض اعتصام جامعة كاليفورنيا، واعتقلت قوات الأمن عشرات الطلبة المناهضين لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، رغم فض الاعتصام عدة مرات بجامعات ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، فيما تتواصل الاعتصامات بعدد من الجامعات الأمريكية رفضا للحرب على غزة.