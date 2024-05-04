غدا.. انطلاق الأسبوع التدريبي الـ34 للتنمية المحلية بسقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، خلال الأسبوع الـ34 غدا الاحد، دورة الولاء الوظيفى والائتمان والسعادة الوظيفية فى زيادة الإنتاجية المؤسسية يستفيد منها 28 متدربًا من الكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، وتركز الدورة على التعريف بمفهوم وأهمية السعادة الوظيفية (نموذج الأبعاد الخمسة وعلاقته بالحوكمة)، ومعوقات تحقيق السعادة الوظيفية (بيئة العمل الفعالة- بيئة العمل السامة) ، وتطبيقات على أهمية السعادة الوظيفية ودورها فى تطوير الأداء المؤسسى، والولاء الوظيفي في ظل الظروف الراهنة (تحدي الثبات)، و العوامل المؤثرة في الولاء الوظيفي، ودور عملية التدريب في دعم الولاء الوظيفي، و نصائح لبيئة عمل سعيد(خطوات مفيدة لبناء علاقات عمل ناجحة، وآليات المؤسسة فى تحقيق السعادة الوظيفية، وأهمية دور الموارد البشرية فى تحقيقها، العائد من السعادة الوظيفية (للموظف- المؤسسة- المجتمع) ورؤية مصر 2030، و دور الفرد والمؤسسة في دعم الولاء الوظيفي لزيادة الإنتاجية المؤسسية، والمجتمع المدني والقوى الناعمة كمحفزات للولاء والانتماء، وفرق العمل ودورها في دعم الولاء الوظيفي.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى استمرار تنفيذ مركز سقارة دورة "مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري" للأسبوع الثانى على التوالى، بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسه جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن الدورة تتضمن رفع الوعى بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، وأسس إعداد وتجهيز العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الأنظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.