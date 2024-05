الصراع يشتعل على اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مبارتي أرسنال ومانشستر سيتي

قبل انطلاق مباريات اليوم السبت في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، تتصاعد التنافسية في صراع اللقب، وتشتد المعركة في قاع الجدول لتجنب الهبوط المحتم.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات اليوم:

1- أرسنال: 80 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 79 نقطة.

3- ليفربول: 75 نقطة.

4- أستون فيلا: 67 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير: 60 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 54 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 53 نقطة.

8- تشيلسي: 51 نقطة.

9- وست هام يونايتد: 49 نقطة.

10- بورنموث: 48 نقطة.

11- وولفهامبتون: 46 نقطة.

12- برايتون: 44 نقطة.

13- فولهام: 43 نقطة.

14- كريستال بالاس: 40 نقطة.

15- إيفرتون: 37 نقطة.

16- برينتفورد: 35 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 26 نقطة.

18- لوتون تاون: 26 نقطة.

19- بيرنلي: 24 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم مع القنوات الناقلة:

1. أرسنال vs بورنموث - الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

2. برينتفورد vs فولهام - الساعة 5 مساءً.

3. بيرنلي vs نيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

4. شيفيلد يونايتد vs نوتينجهام فورست - الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

5. مانشستر سيتي vs وولفهامبتون - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

ويترقب عشاق الدوري اللقاء الكبير بين ليفربول وتوتنهام يوم غد الأحد على ملعب آنفيلد.