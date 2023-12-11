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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: 30 يونيو ثورة المرأة المصرية

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية ملكة من قبل ميلاد دول عديدة، كما أن المرأة المصرية هي مشاركة للرجل المصري في كل درجات حياته سواء في أغلى درجات الثراء أو اقل درجات الدخل، ودور المرأة المصرية دورها يتجلى في أمور عديدة. 

فريدة الشوباشي تتحدث عن المرأة المصرية 

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة المرأة المصرية، لأن كل الشباب الذي خرج كان بعد حث الأم على خروجهم، "المرأة المصرية هي اللي ربت الشباب اللي حمى مصر من التفتيت". 

وتابعت، أن القيادة السياسية وضعت في اعتبارها موقف المرأة المصرية، ولذلك تم رد اعتبارها، وتم رؤية المرأة في مناصب عديدة، سواء وزيرة، أو محافظة أو ما على ذلك. 

فريدة الشوباشي المرأة المصرية ضو مجلس النواب برنامج التاسعة يوسف الحسيني

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