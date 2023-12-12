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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة تابعة للأمم المتحدة: التجارة العالمية ستنكمش 5% في 2023

التجارة
التجارة

توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة اليوم، انكماش حجم التجارة العالمية 5% في 2023 عن العام الماضي مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.

وفي تحديث للتجارة العالمية، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن تصل التجارة هذا العام لما يقرب من 30.7 تريليون دولار.

ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو بـ 8%، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو 7%، وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية لأسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.

وقالت الأونكتاد "شهدت التجارة العالمية انخفاضا طوال عام 2023، متأثرة في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية". 

وتابعت أن "هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع"، وقالت إن توقعات التجارة العالمية في 2024 لا تزال "غير مؤكدة لحد كبير ومتشائمة بشكل عام".

التجارة العالمية هيئة تجارية مؤتمر الأمم المتحدة أونكتاد التجارة السلع

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