النقد الأدبي: نجيب محفوظ أول كاتب يتحدث ويتطرق لـ"فتونة الأنوثة"

أكد الدكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي، أن مجيء نجيب محفوظ في الرواية العربية كان حدث أشبه بتعامد الشمس على وجه رمسيس، موضحًا أنه بدأت علاقته بالحكي من الحارة المصرية والمقهى الذي لعب دور مركزي ورئيسي، ونجيب محفوظ وطه حسين مرتبطين بوصفهما أنهما من دفعوا ثمن مواقفهم المعرفية والثقافية من المجتمع وليس السلطة فقط.

له 34 رواية وأكثر من 200 مجموعة قصصية

وأضاف "المصري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نجيب محفوظ تناول مصر تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا في كتاباته، وله 34 رواية وأكثر من 200 مجموعة قصصية، مؤكدًا أن نجيب محفوظ استلهم من التراث الإسلامي والعربي في كتاباته، وأنه أكبر روائي استخدم تضمين افكار دينية وأحاديث داخل كتاباته.

نجيب محفوظ أول كاتب يتحدث ويتطرق لـ"فتونة الأنوثة"

وأشار، إلى أن نجيب محفوظ أول كاتب يتحدث ويتطرق لـ"فتونة الأنوثة" وهي أن تكون سيدة فتوة، مؤكدًا أن نجيب لا يقتصر فقط على السينما ولكن السينما مفتوح لنجيب محفوظ، مشددًا على أن نجيب محفوظ ملحمة روائية جبارة، موضحا أن نجيب محفوظ لديه لغة ترتفع بوعي وتعبيرات القارئ.