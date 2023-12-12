عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النقد الأدبي: نجيب محفوظ أول كاتب يتحدث ويتطرق لـ"فتونة الأنوثة"

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

أكد الدكتور شوكت المصري، أستاذ النقد الأدبي، أن مجيء نجيب محفوظ في الرواية العربية كان حدث أشبه بتعامد الشمس على وجه رمسيس، موضحًا أنه بدأت علاقته بالحكي من الحارة المصرية والمقهى الذي لعب دور مركزي ورئيسي، ونجيب محفوظ وطه حسين مرتبطين بوصفهما أنهما من دفعوا ثمن مواقفهم المعرفية والثقافية من المجتمع وليس السلطة فقط.

له 34 رواية وأكثر من 200 مجموعة قصصية

وأضاف "المصري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نجيب محفوظ تناول مصر تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا في كتاباته، وله 34 رواية وأكثر من 200 مجموعة قصصية، مؤكدًا أن نجيب محفوظ استلهم من التراث الإسلامي والعربي في كتاباته، وأنه أكبر روائي استخدم تضمين افكار دينية وأحاديث داخل كتاباته.

 نجيب محفوظ أول كاتب يتحدث ويتطرق لـ"فتونة الأنوثة"

وأشار، إلى أن نجيب محفوظ أول كاتب يتحدث ويتطرق لـ"فتونة الأنوثة" وهي أن تكون سيدة فتوة، مؤكدًا أن نجيب لا يقتصر فقط على السينما ولكن السينما مفتوح لنجيب محفوظ، مشددًا على  أن نجيب محفوظ ملحمة روائية جبارة، موضحا أن نجيب محفوظ لديه لغة ترتفع بوعي وتعبيرات القارئ.

نجيب محفوظ الرواية العربية طه حسين فتونة الأنوثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. الإجراءات الواجب اتباعها حال امتلاء صندوق الاقتراع

لطلاب الجامعات.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات بالفصل الدراسي الأول 2024

هل يجوز الاغتسال للجنابة بعد الفجر.. وما حكم قضاء الصلاة قبل الشروق؟

قوات الاحتلال تقتحم جنين ودوي صفارات الإنذار ينتشر في المدينة ومخيمها

المملكة المتحدة تهادم بكين بسبب الحوادث في بحر الصين الجنوبي ضد الفلبين

دخلت انتخبت في 10 دقائق.. لميس الحديدي تروي تجربتها مع الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ