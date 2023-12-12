اقتصاد السعودية| الجوف محطة عاشرة لجولة التجارة الإلكترونية

أطلقت في الجوف السعودية، النسخة العاشرة من جولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وذلك على مدى يومين في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.



وبحسب وكالة أنباء السعودية، يحظى الزائر لفعاليات الجولة برحلة ثرية حول تطوير الأعمال في التجارة الإلكترونية عبر أجنحة وبرامج مخصصة ضمن فعاليات الجولة، تتضمن جانب الاستشارات عبر مجموعة من المرشدين الذين يعقدون جلسات ثنائية مع رواد الأعمال والمقبلين على تأسيس مشروعاتهم التجارية في مجالات الإرشاد في المبيعات والتسويق وفي جانب التجارة الإلكترونية وفي تجارة التجزئة وفي دراسة الجدوى، بينما تقدم المحطة الثانية للزائر عبر ما يزيد عن 15 جهة مشاركة من العلامات التجارية والجهات الداعمة للأعمال التجارية، حيث تقدم مجموعة من المنتجات للربط مع أصحاب الأعمال التجارية وتقديم خدمات ما بعد البيع.



وتتضمن أجنحة الشركات والجهات المشاركة، شركات تعمل في مجال الدفع الإلكتروني وتطوير عمليات الدفع، وشركات تقدم خدمات ما بعد البيع مثل التغليف والتعبئة وصولاً إلى العمل، وشركات تقدم خدمات ربط بين الموردين والمتاجر الإلكترونية لسد الفجوة التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال في جانب تأمين مشترياتهم من الموردين.



وتملك منطقة الجوف وفقاً لإحصائية "منشآت" لعام 2022 م ما يزيد عن 16 ألف منشأة تجارية تتنوع في مجال التصنيع الغذائي والمطاعم والمقاهي والمجال الصناعي واللوجستي وتجارة التجزئة.