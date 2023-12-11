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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جراح عالمي بعد إطلاق النار عليه داخل مستشفى شمال غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

أفادت تقارير صحفية بأن جَرَّاحًا يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود، أصيب داخل مستشفى العودة في شمال غزة برصاصة أطلقت من خارج المستشفى، اليوم الإثنين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود: "أفاد زملاؤنا بأن القناصة يحيطون بالمستشفى ويطلقون النار على من بداخله".

وأضاف رينزو فريك، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود ، في بيان، أن "التقارير الواردة من مستشفى العودة مروعة ونحن قلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين في الداخل".

وقال إن مستشفى العودة يعمل "بطاقم طبي والعديد من المرضى في حالة خطيرة". 

ووصف أي استهداف للعاملين في المجال الطبي بأنه "أمر مستهجن تمامًا وغير إنساني تمامًا".

واردفت منظمة أطباء بلا حدود إن 2 من أطبائها كانا من بين 5 عاملين صحيين قتلوا في مستشفى العودة منذ 7 أكتوبر.

وقال فريك: "تعرض مبنى المستشفى أيضًا لأضرار جسيمة في القصف والقتال، إلى جانب العديد من المستشفيات الأخرى في شمال القطاع، والإمدادات تتضاءل، مما يزيد من تقويض قدرة الأطباء على علاج المرضى".

أطباء بلا حدود إطلاق النار المجال الطبى شمال غزة

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