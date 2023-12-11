الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين، عن حصول الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، وذلك على هامش الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية خلال حفل إعلان جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على هذه الجائزة، إلا أن الأهلي حصد اللقاب بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

كما حصل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن فوز بيرسي تاو نجم النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وحصل المنتخب المغربي على جائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2023.

وحصل منتخب نيجيريا للسيدات على جائزة أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا لعام 2023.

وحصل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي للسيدات في إفريقيا لعام 2023.

وحصل اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

وحصلت فاطمة تكناوت - لاعبة الجيش الملكي المغربي على جائزة أفضل لاعبة إفريقية داخل إفريقيا لعام 2023.

وحصل المغربي وليد الركراكي على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023.

وحصل ياسين بونو على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وحصلت اللاعبة شياماكا ناندوزي من نيجيريا على جائزة أفضل حارسة مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وحصلت ديزلي أليس - المدير الفني لجنوب إفريقيا على جائزة أفضل مدرب لفريق نسائي في إفريقيا لعام 2023.

فريق الأحلام لعام 2023

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فريق الأحلام لعام 2023، وذلك خلال حفل إعلان جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 والمقام في المغرب.

وجاءت التشكيلة:

اونانا

أشرف حكيمي

تشانل مبيمبا

كولوبالي

توماس بارتي

انجيسا

محمد قدوس

سفيان امرابط

ساديو ماني

محمد صلاح

فيكتور أوسمين

جائزة خاصة

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منح جائزة خاصة في حفله السنوي الذي استضافته الليلة مدينة مراكش بالمغرب.

ومنح المنظمون، جائزة التضامن لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش ومنطقة الحوز، وتسلم الجائزة من يد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، محمد عقيل الذي استأثر باهتمام ملايين المغاربة وقت الكارثة، حين أظهر تضامنه مع الضحايا، بحمل مساعدات بسيطة على دراجته، رغم فقره الشديد، متحملا معاناة التنقل رغم تقدمه في العمر.

وتفاعل الحضور بقوة مع هذه اللقطة التي تعد مفاجأة السهرة بامتياز، لا سيما أن الجائزة هي الأولى من نوعها.

أول تعليق من الأهلي

وحرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على هامش ‏حضوره ممثلًا عن الأهلي في حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2023.

وقال قنديل في كلمته أثناء الحفل: «باسم مجلس إدارة الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب أتقدم بالشكر لكل الحضور ولمسئولي الاتحاد الإفريقي، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الأشقاء في المملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية».‏

واختتم قنديل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من دعم ترشح الأهلي للمنافسة على هذه الجائزة الرفيعة.‏



رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وتحدث رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيمبي في بداية الحفل، شاكرا جهود المملكة المغربية على جهودها في استضافة الحفل، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها أثر الزلزال وأثبتت أنها دولة قوية قادرة على هزم الصعاب.

وقال موتسيمبي إننا نفعل ما نستطيع كل يوم من أجل أن تكون إفريقيا بطلة للعالم وأن أندية إفريقيا أبطالا للعالم لكرة القدم.

وأضاف: هنا لا بد من الاحتفاء برئيسين يدعمون كرة القدم في دولهم وبناء البنى التحتية ويدعمون اتحاداتهم الوطنية ويتعاونون مع الاتحادات الإفريقية.

وواصل: لا بد لنا أن نصفق لإنجاز المغرب ووصولها إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأردف: كان لنا التزام كبير في جميع الدول التي تلعب في الاتحاد الإفريقي وعددها 54، الاستثمار في الأكاديميات وبالمواهب الشابة، إلى جانب لجان الحكام واللجان التنفيذية، إلا أننا أخطأنا في الجوائز التي نمنحها، وهو تجاهل الحكام، العام المقبل سيكون هناك جائزة للحكام.

وأوضح: نحن نعيش كرة القدم، ونعترف بقوة كرة القدم في توحيد الأفارقة وتوحيد اللغات الإفريقية والخلفيات المختلفة والديانات المختلفة، كرة القدم تجمعنا معا، ونحن نشعر بالفخر عندما يحقق كل فريق إفريقي إنجازا.

وختم: نعمل معا من أجل تضامن أكبر وتوحد أكبر من أجل أن تكون إفريقيا الأكبر في العالم.

أول تعليق من وزير الشباب والرياضة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة وأعضاء وجماهير النادي بتتويج الأهلي بعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا.

وأكد الوزير في تهنئته علي الدعم الدائم والمستمر لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.