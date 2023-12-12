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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد ماجدة زكي.. تعرف على أهم محطاتها الفنية الناجحة

ماجدة زكي واشرف زكي
ماجدة زكي واشرف زكي

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي والتي قدمت اعمالا هامة واستطاعت ان تخطف قلوب الجمهور باعمالها .

ونستعرض ابرز محطات في حياتها الفنية:

اسمها ماجدة حسن زكي وُلدت في 12 ديسمبر عام 1958 أي تبلغ حالياً من العمر 63 عاماً، شقيقة الممثل ونقيب الفنانين المصريين أشرف زكي زوج الفنانة روجينا.

 

حياة ماجدة زكي العائلية :

 

تعرفت الفنانة ماجدة زكي على الفنان كمال أبو راية خلال دراستها في المعهد وأعجب بها ووافق والده على الإرتباط وتزوجا وإستمرت تلك الزيجة لمدة عشرين عاماً وإنفصلا في عام 2014.

 

أثمرت تلك الزيجة عن ثلاثة أبناء وهم أحمد ويحب الفن ويعمل في إدارة الأعمال، وكمال ويعمل في الهندسة وأخيراً حبيبة وتخرجت من كلية الفنون الجميلة.

 

 

 

وكان قد كشف الفنان كمال أبو راية في أحد البرامج التليفزيونية سابقاً قائلاً " أخطأت فى حق ماجدة زكى، عملت حاجات كتير ضايقتها، لكن الزمن بيغير الأحوال، والظروف أحيانا تغير الناس وأنا جيت فى فترة شعرت أنها ليست السيدة التى تزوجتها، أنا اتجوزتها لأسباب معينة وأحببتها لحاجات معينة، لكنى فوجئت إن مش ده اللى أنا اختارته "

 

 

 

جوائز حصلت عليها ماجدة زكي :

 

حصلت الفنانة القديرة ماجدة زكي في عام 1998 على جائزة الممثلة الثانية في مهرجان الإسكندرية.

 

حياه ماجدة زكي الفنية :

 

حصلت على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في سبعينيات القرن العشرين بالتمثيل بالأدوار الصغيرة ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيراً في التلفزيون، ولكنها لم تحقق نفس النجاح في السينما بسبب قلة عملها فيها، اتجهت مؤخرأ لأداء الأدوار الكوميدية.

 

أعمال ماجدة زكي التليفزيونية :

 

قدمت ماجدة زكي العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها أحلام الفتى الطائر، كيمو، الذليل، مسلسل خليجي، مبروك جالك ولد، أبواب المدينة، وفيه ناس طيبين، وقال البحر، أخو البنات، الأبناء، صح النوم، رحلة السيد أبو العلا البشري، المنعطف، أولاد آدم، أيام حلوة مرة، كوم الدكة، رحمة، ثمن الخوف، أنا وأنت وبابا في المشمش.

 

وقدمت العديد من الأعمال الآخرى ومنها الرجاء الإلتزام الهدوء، الدنيا وردة بيضاء، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية الجزء الثالث والرابع والخامس، مغامرات زكية هانم، الوقف، العرضحالجي، من الذي لا يحب فاطمة، عفواً سيدي الوالد، مسلسل خليجي، كوبري الأحلام، مشوار، صواريخ حريمي، أبو العلا 90، زيارة السيد خميس.

 

وقدمت أيضاً اللعب في المضمون، البرج اللي فاضل، الرجل الآخر، عفواً حبيبي، أبناء تحت الشمس، يارجال العالم اتحدوا، ضبط وإحضار، عائلة الحاج متولي، السيرة العاشورية، العطار والسبع بنات، عباس الأبيض في اليوم الأسود، القاهرة منفلوط والعكس، حارة العوانس، أحلامك أوامر، كريمة كريمة، حقي برقبتي، كيد الحموات، اللهم إني صائم، قوت القلوب، هجمة مرتدة.

 

أعمال سينمائية قدمتها الفنانة ماجدة زكي :

 

قدمت العديد من الأعمال السينمائية ومنها أمهات في المنفى، وحب في الزنزانة، دعوة للزواج، النساء، آباء وأبناء، حد السيف، مدام شلاطة، عودة مواطن، الملائكة لا تسكن الأرض، صائد الأحلام، شباب في الجحيم، غزو الأرانب، الإرهاب والكباب، السجينة 67، الإرهابي، 131 أشغال، خلطبيبطة، إشارة مرور، مبروك وبلبل، إمرأة تحت المراقبة، الشرف، وحياه قلبي وأفراحه، إتفرج ياسلام.

 

أعمال قدمتها ماجدة زكي للمسرح :

 

قدمت العديد من الأعمال للمسرح ومنها عروسة تجنن، واحد في المليون، مولد وصاحبه غايب، حزمني يا، عفروتو، ألابندا.

ماجدة زكى الفنانة ماجدة زكي

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